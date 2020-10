Italiaanse toestanden in Vught; schulden ongekend hoog

Wethouder financiën Toine van de Ven beantwoordt maar meteen de eerste vraag die rijst bij de nijpende begroting van Vught. Komend jaar laat die een tekort zien van een half miljoen euro. ,,Nee, inwoners hoeven zich géén zorgen te maken’’, verzekert hij.

Miljoenen voor N65 en spoor

De torenhoge schulden hebben volgens hem te maken met de miljoenen die worden gestoken in de N65 en het spoor, maar ook in de nieuwbouw voor Zuiderbos en kindcentrum de Lichtstraat.

De wethouder wil niet laconiek doen over het feit dat geen enkele gemeente in de regio zo'n hoge ‘schuldquote’ (verhouding schulden/eigen middelen) heeft als Vught maar ligt er ook niet echt wakker van.

Hetzelfde geldt voor het getal dat mede aangeeft in hoeverre een gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen (solvabiliteit). Dat cijfer is historisch laag in Vught. Bij beide getallen, 158 procent en 16 procent (2021), gaan alle alarmbellen rinkelen. Ze worden door de provincie aangemerkt als ‘meest risicovol’.

Lasten inwoners

Toch is dat volgens Van de Ven een stuk minder erg dan het op het eerste gezicht lijkt. De gemeente kan alles netjes betalen en zadelt haar inwoners ook niet op met een verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing of rioolheffing en er komen (nog) géén fikse bezuinigingen. ,,We sluiten de begroting komend jaar met een tekort van een half miljoen euro maar dat vind ik op een begroting van tussen de 65 en 70 miljoen euro acceptabel. Structureel is onze begroting in evenwicht.”

Wethouder Toine van de Ven tijdens de presentatie van zijn eerste begroting in 2018.

Vught heeft zo'n 67 miljoen euro aan eigen middelen. Daar tegenover staat dus een een dikke 105 miljoen euro aan schulden (158 procent). Je kunt het vergelijken met een huis dat ‘onder water’ staat maar zo lang als je het huis niet verkoopt, is er niets aan de hand. Van de Ven: ,,De leningen die we uit hebben staan, zijn langlopend en hebben een lage rente. Veel gemeenten kijken juist naar ons hoe wij, met alle extra opgaven, dit nog voor elkaar weten te krijgen.”

Voldoende vet op de botten

Ook uit het zogenaamde weerstandsvermogen blijkt volgens hem dat Vught nog ‘voldoende vet op de botten heeft.’ ,,Door onze schuldpositie zijn we wel kwetsbaarder voor renteontwikkelingen. Maar het risico op korte termijn achten wij beperkt.”

Vught heeft torenhoge schulden.

De huidige begroting is volgens de wethouder eigenlijk na de herindeling op 1 januari, als Helvoirt bij Vught komt, alweer op allerlei punten achterhaald. Vught krijgt er dan bijna 5.000 inwoners en 20.000 hectare aan grondgebied bij. ,,Dan doet zich een nieuwe situatie voor en ik verwacht dat Vught daar niet slechter van wordt.”

Coronakosten

Wat betreft de ‘coronakosten’ valt het volgens hem eveneens mee in Vught. ,,We houden op dit moment geld over maar we weten natuurlijk niet wat er nog gaat komen.”

Dat Vught een onzekere toekomst tegemoet gaat, is een feit. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten voor de definitieve uitbreiding van basisschool de Koningslinde en het gegeven dat kleinere gemeenten vanaf 2022 waarschijnlijk minder geld van de overheid nog niet meegenomen in de begroting 2021-2024 en zitten aan de nieuwe omgevingswet en het aanpassen van het lokale wegennet in Vught in verband met de N65 nog risico's. ,,Omdat dat allemaal nog niet duidelijk is", aldus de wethouder. ,,Zo zitten er ook nog inkomsten in het verschiet. We willen ons niet rijk rekenen maar ook niet arm. We gaan uit van wat we weten.”

Provincie De belabberde cijfers (schuldquote en solvabiliteit) in Vught worden volgens een woordvoerder door de provincie als ‘meest risicovol’ aangemerkt. ,,Maar deze financiële kengetallen worden door ons niet betrokken bij het bepalen van de vorm van toezicht”, geeft hij aan. ,,De provincie beoordeelt een gemeente (alleen) op structureel en reëel begrotingsevenwicht. Wanneer de (meerjaren)begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, grijpt de provincie in en komt de gemeente onder preventief toezicht. De gemeente moet dan maatregelen treffen om dat structureel en reëel begrotingsevenwicht tot stand te brengen.” Dit laatste is in Vught het geval.