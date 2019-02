IVN-project 'Tiny Forest' brengt kinderen dichter bij de natuur in Den Bosch

UPDATE + VIDEO Derde dode te betreuren bij ongeluk op de A59 bij Rosmalen

17 februari DEN BOSCH/OSS - Drie personen zijn zondagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar Oss. In eerste instantie leek sprake te zijn van twee dodelijke slachtoffers. Bij het bergen van het voertuig werd duidelijk dat drie mensen in de uitgebrande auto zaten. Op dit stuk van de A59 zijn in minder dan een jaar tijd al drie ernstige ongelukken gebeurd. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar het wegdeel.