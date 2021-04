Ja burgemeester, graag vier boa’s extra: ‘Maar hoe gaat Den Bosch dit betalen?’

‘Voedsel­ban­ken’ voor wilde bijen en hommels in de regio

22 april BOXTEL/SCHIJNDEL/SINT-MICHIELSGESTEL/DEN BOSCH - De Bijenstichting houdt op 22 april speciaal voor wilde bijen en hommels een speciale Nationale Zaaidag, ook in deze regio. Dat komt omdat het slecht gaat met de wilde bij en hommel. Van de 359 soorten is al 55 procent uitgestorven. Het is van groot belang de juiste bloemen te zaaien. Want de wilde bij is secuur met wat hij op het menu heeft staan.