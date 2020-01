Ja er gaat geld gestoken worden in het opknappen van winkelcentrum Maaspoort, maar pas over 5 tot 7 jaar

Spoor Orthen? Nog even geduld aub

17:17 DEN BOSCH - Nog een week of twee drie wachten en dan is meer bekend over de toekomst van de onveilige spoorovergang in Orthen. Volgens verkeerswethouder Ufuk Kâhya legt adviesbureau Arcadis de laatste hand aan een rapport waarbij vier mogelijkheden onderzocht zijn, inclusief de totale afsluiting van de spoorovergang in de wijk in Den Bosch-Noord.