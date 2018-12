Ja, hij is er: Robert ten Brink, als aanjager bij stewardessendans All You Need Is Love Kerstspecial in Den Bosch

DEN BOSCH - Zo'n 125 mensen in een oranje goede doelentrui namen zaterdagmiddag deel aan de stewardessendans van de All You Need Is Love Kerstspecial. Voor het goede doel en toch ook wel een beetje om op tv te komen.

Het was nog eventjes de vraag of hét gezicht van All You Need Is Love - voor het 27ste seizoen - Robert ten Brink aanwezig zou zijn bij de opnames tijdens het Bosch Winterparadijs. Want razend druk met allerlei opnames voor de uitzending op kerstavond. Toch kwam-ie even zijn gezicht laten zien. Niet om in beeld te komen, maar om aan te jagen.

,,We kregen veel verzoeken binnen van mensen of ze een keertje mee mochten dansen in de stewardessendans’’, verklaart de presentator waarom er dit jaar voor het eerst buiten Schiphol opnames zijn gemaakt. De stewardessendans op de luchthaven - steevast op ‘Santaclaus Is Coming to Town’ van Marian Carey - is een populair onderdeel van de kerstspecial. ,,Het is mooi om te zien dat mensen hier zo enthousiast over zijn.’’ Of het de opmaat is naar meer, dat houdt-ie in het midden: ,,Dat gaan we zien.’’

Volledig scherm Robert ten Brink, voor het 27ste seizoen presentator van de All You Need Is Love Kerstspecial, liet kort zijn gezicht zien op de Parade in Den Bosch. © Annemiek Steenbekkers/BD

Er was slechts één voorwaarde: wie mee wilde dansen moest in het bezit te zijn van de oranje All You Need Is Lovetrui. Een deel van de aanschafprijs van 25 euro gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. Die zet zich in voor een veilig en liefdevol thuis voor kwetsbare kinderen in Nederland.

Miljoenen kijkers

De kerstspecial van All You Need Is Love trekt ieder jaar miljoenen kijkers. Vorig jaar waren dat er 2,3 miljoen. De uitzending is op 24 december op RTL 4.