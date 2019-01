Jaap Groenendijk, oud-onderwijsman en mede-oprichter Beatrix ’63, overleden

Geen water of verwarming in de Zuider­schans? ‘Klachten zijn niet de werkelijk­heid’

17 januari Vr 18 jan. De lijst met gebreken die internationale studenten opsomde, was lang (geen water, kapotte douches, geen verwarming), maar het is niet ‘de werkelijkheid'. Dat stelt althans de gemeente Den Bosch na raadpleging van Zayaz en Camelot, in antwoord op vragen van de SP. Of ook met de huurders gesproken is, komt niet naar voren.