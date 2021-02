Jaar cel voor ‘geldstrooier’ en brandstichter in Bossche flat

OM eist veertien maanden cel voor ‘geld­strooi­er’ die brand in Bossche flat veroorzaak­te

2 februari DEN BOSCH - Een 44-jarige man uit Den Bosch heeft dinsdag 36 maanden gevangenisstraf waarvan 22 maanden voorwaardelijk tegen zich horen eisen. De man zou in de nacht van 21 op 22 maart 2020 op vier plekken brand hebben gesticht in een appartement aan de Klokkenlaan in Den Bosch. Daarna strooide de man vanaf het balkon een flinke hoeveelheid bankbiljetten. Tijdens de brand sprong de moeder van de verdachte van het balkon op de tweede verdieping, omdat ze bang was.