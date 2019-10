Jaar jeugddetentie voor omver rijden van Bossche politieagent

De motoragent werd omver gereden op de rotonde van de Kooikersweg en de Oude Vlijmenseweg , in Den Bosch-West. Dat gebeurde door een auto met drie inzittenden, die -naar later bleek- in Engelen auto-onderdelen hadden gestolen. Na een wilde achtervolging versperde de motoragent de weg, maar de auto reed met hoge snelheid op hem in. De agent vloog ‘als een lappenpop’ door de lucht, maar wonder boven wonder bracht hij het er levend vanaf.