Jacco de Koning mag als nieuwe voorzitter van voetbalclub Zwaluw nieuwbouwplan proberen vlot te trekken

‘Vast en zeker iets moois neergezet worden’

De Koning kan nu pogen dat alsnog voor elkaar te krijgen. Hij zette eerder met succesvol in voor de aanleg van een kunstgrasveld bij Real Lunet. Bovendien is hij actief als voorzitter van de paviljoencommissie voor Tennisvereniging Bergenshuizen (TVB), dat subsidie kreeg voor twee Padelbanen. De ambitie voor een nieuwe complex bij Zwaluw staat dan ook overeind, zo zegt hij in een persbericht. ,,Er zal vast en zeker iets goeds en moois worden gerealiseerd voor nu en de komende generaties, zo lang we maar in gesprek blijven met de gemeente en reëel blijven.” Hij hoopt dat de club in 2021 het 90-jarig bestaan mag vieren in een nieuwe accommodatie.