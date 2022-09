Jack Koch vaart als eerste onder nieuwe brug in Groote Wielen: ‘Ons vaarwater is nu twee keer zo groot’

Heroes Den Bosch bereikt de halve finale in het kwalifica­tie­toer­nooi voor de Champions League

Het was een grillig potje basketbal woensdagavond in Malaga. Maar eigenlijk kwam Heroes Den Bosch nooit echt in de problemen. De landskampioen versloeg het Litouwse Siauliai met 85-73 en gaat verder in de kwalificaties voor de Champions League.

22 september