Jack Mikkers ziet géén reden om kermissen in Brabant-Noord te schrappen: 'Besmettingscijfers zijn hier lager’

ING-kan­toor Rosmalen definitief dicht, kantoor Rompert gaat weer open

14 augustus DEN BOSCH - Het ING-kantoor aan de Dorpsstraat in Rosmalen gaat niet meer open. Het kantoor was tijdens de coronapandemie al dicht en behoort tot de aangekondigde ruim veertig kantoren die de bank in het land gaat sluiten. Vanaf donderdag 20 augustus is het ook niet meer mogelijk om de geldautomaat te gebruiken.