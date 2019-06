Jacques Frenken (90) exposeert bij MPV Gallery in Den Bosch

CDA Vught wil ook ‘vrije huur’ aan banden leggen

14:21 VUGHT - CDA Vught wil dat ook de vrije sector huur aan banden wordt gelegd. Een vrij onorthodoxe maatregel die recent ook in Den Haag is ingevoerd. Alleenstaanden die meer verdienen dan 57.000 euro bruto en stellen die samen boven de 67.000 euro zitten, kunnen daar in het middensegment (720 euro en 1000) geen huis meer huren.