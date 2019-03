Jacques Frenken 90 jaar: ‘Gelukkig kan ik nu weer schilderen’

Eigenlijk hoeft het van hem allemaal niet, al die aandacht. Hij schildert vooral voor zichzelf. Geeft uiting aan wat hij voelt en wat er in hem opkomt. Hij signeert zijn werken ook zelden. Verkoop van zijn kunst is niet het uitgangspunt. Toch stemt kunstenaar Jacques Frenken voor deze keer in met een interview. Gisteren vierde hij namelijk zijn negentigste verjaardag en dat vindt ook hij best bijzonder. Zeker omdat hij enkele jaren geleden nog door het oog van de naald kroop en blaaskanker overwon.



Frenken, klein van stuk, oogt breekbaar, maar praat voluit én met trots over zijn werk. Omdat hij het wat koud heeft, trekt hij een gestreept colbertje aan. Over zijn geruite blouse. Een vrolijke combinatie voor een kleurrijke man. ,,Ik heb een dunne schedel, zei mijn moeder altijd. Ben nogal bevattelijk voor koudjes. Daarom draag ik ook vaak een hoed. Vanwege mijn gezondheid verhuisden we vroeger van een bovenwoning in Den Bosch naar een huis aan de Wilhelminalaan in Vught. Op de lagere school werd ik gegrepen door tekenen en schilderen. Ik won met een tekening een doos kleurpotloden en verf.”