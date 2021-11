Jammer voor de 70.000 bezoekers: Margriet Winterfair in Brabanthallen is geannuleerd

Video Brabantse Carnavals­fe­de­ra­tie: ‘Dilemma is groter’ na feest met 25.000 man op 11-11 in Oeteldonk, feest in Den Bosch is voorbij

DEN BOSCH - In Den Bosch waren donderdag zo’n 25.000 feestvierders op de been om de 11e van de 11e te vieren. Het feest in de binnenstad was sinds 11.11 uur in volle gang. Burgemeester Jack Mikkers is tevreden over het verloop, maar een ‘dubbel gevoel’ blijft. De Brabantse Carnavalsfederatie denkt dat het dilemma na vandaag alleen maar groter is geworden. Rond 22.00 uur wordt de boel in de meeste cafés weer opgeruimd.

