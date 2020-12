Jan de Rond met pensioen bij Mooi zo Goed zo: ‘In een pak, dat kon 25 jaar geleden niet als welzijnswerker’

De stad van... Huub van Mackelen­bergh: 'Mijn hoofd sloeg op hol toen ik werd gevraagd door FC Den Bosch’

12 december DEN BOSCH - Huub van Mackelenbergh is ondernemer, in te huren als dagvoorzitter én sinds kort voorzitter van FC Den Bosch. ,,De bereidheid om elkaar te helpen is in deze stad heel groot.”