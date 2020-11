Jan en Tonny zijn op alle vlakken een diamanten match

Kaart Vorig jaar in Den Bosch bijna drie keer zoveel appers en bellers in verkeer

20 november DEN BOSCH - In Den Bosch zijn vorig jaar ruim tweehonderd procent meer boetes uitgeschreven voor bellen en appen in het verkeer dan in 2018. Het gaat om 1450 boetes tegenover 469 een jaar eerder. In euro's is dat 291.619 in 2019 en 107.170 in 2018.