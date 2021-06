Jan maakt ‘zijn’ Den Bosch in miniatuur, van het Stadhuis tot de Moriaan en de Paternoster

Een jaartje of vier geleden zat Damen (64) naar eigen zeggen in een diep gat. Een psycholoog adviseerde hem om leuke dingen te gaan doen, zoals een cursus Boschlogie over de cultuurhistorie van de stad. ,,Dat was fantastisch. Je komt dan op allerlei plekken waar je normaal gesproken niet zou komen”, zegt hij. Het maakte de geboren en getogen Bosschenaar nog trotser op zijn stad. En het leverde inspiratie op, want waarom maakte hij al die mooie gebouwen in Den Bosch niet na?