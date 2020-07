Jan maakte indruk met een bootje van hout

DEN BOSCH - Ook al is het bijna 70 jaar geleden, Jan (84) en Loek (83) Hessels herinneren de datum van 25 mei 1953 nog als de dag van gisteren. Remington, het bedrijf waar ze allebei in dienst waren - de één stond aan de lopende band, de ander deed er de administratie - organiseerde een bedrijfsuitje. Jan zag Loek wel zitten en besloot de hofmakerij in gang te zetten. Hoe? Door uit een stukje bast van een boom een bootje voor Loek te snijden.

De versiertruc heeft zijn vruchten afgeworpen, want drie jaar later verloofden de twee zich. Vlak voor Jan aan zijn militaire dienstplicht moest voldoen en in Bergen op Zoom terechtkwam. Voor Loek was dat geen probleem: zij zocht hem maar al te graag op als Jan een dagje vrij was. Op 25 juli 1960 werd haar geduld beloond met het jawoord.

Liefdesnestje

Het liefdesnestje van Jan en Loek werd gevestigd in de Postelstraat, waar een jaar later zoon Patrick ter wereld kwam. In 1963 verhuisde het gezin naar een nieuwbouwwoning in de Pastoor van Thiellaan. Jan werkt dan inmiddels in de elektrobranche en Loek is bij kousenhandel Viguurs beland. Een paar jaar later werden de koffers opnieuw ingepakt, dit keer voor een nieuw stekje in Rosmalen.

Spanje

Zowel Jan als Loek heeft zich jarenlang ingezet bij verschillende organisaties. Voor het Baanlozen-project van de gemeente, als vrijwilliger bij de bejaardenzorg en voor een schildersbedrijf. Overige vrije uurtjes brachten ze door in de natuur, achter een schildersdoek of bij de linedance club. En vakanties? Die werden vrijwel altijd in Spanje gespendeerd. Twee keer per jaar, twintig jaar lang.