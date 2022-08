Jan Rijnaarts (70) overleden: Dansmari en grondlegger van Bossche café bridgedrive

Rijnaarts deed veel verschillende dingen in zijn carrière. Zo begon hij als agent bij de politie in Utrecht, gaf conflicttrainingen op verschillende plekken in het hele land. En hij was straatmanager in de Korte Putstraat. ,,We willen deze straat meer in de markt gaan zetten’’, zei hij hierover in 1997 in het Brabants Dagblad.