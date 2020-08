Jan van Empel zwaait op meerdere plekken met voorzittershamer: ‘Zit in mijn aard om dingen te regelen’

,,Het is hier een ons-kent-onssfeertje. Als we echt iets willen, organiseren we het", zegt Jan van Empel. ,,Veel mensen in Cromvoirt hebben verschillende petten op. Dat heb je in een klein dorp met een kleine achthonderd inwoners. Je komt elkaar vaak tegen. Dat maakt het ook leuker. Als niemand iets doet wordt het hier een dooie boel hè."

Voorzitter

Van Empel (71) is iemand die graag dingen regelt. Hij is onder meer voorzitter van gemeenschapshuis Battle Axe, de tennisvereniging in Helvoirt en jeu-de-boulesclub 't Crommerts Boeltje. Verder is hij actief bij de buurtbus en was hij commandant van de vrijwillige brandweer in Cromvoirt.

,,Daar moest ik helaas mee stoppen op mijn 55ste", zegt van Empel. ,,We hebben tijdens mijn 'carrière' in Vught en Helvoirt verschillende grote branden gehad. In Cromvoirt zelf? Ik herinner me dat de molen op 11 november 1978 is afgebrand. Dat was een flinke fik. De molenaar was er toen al uit."

Rustig voorjaar

Het voorjaar werd voor Jan een onverwacht rustige periode. Geen buurtbus, jeu de boules of tennis. ,,Het kwam niet eens zo slecht uit", aldus Jan. ,,Ik kon me richten op de voorbereidingen voor de verbouwing van ons gemeenschapshuis", zegt hij. ,,Er moest veel geregeld worden. Het is de bedoeling dat de Battle Axe in oktober heropent. Ik ben 71, dus ik moest vanwege het virus mijn gemak houden van mijn vrouw."

Van Empel is dus ook voorzitter van de tennisclub; niet in Cromvoirt, maar in Helvoirt. ,,Vrijwel alle inwoners van Cromvoirt die iets in clubverband doen, gaan naar Helvoirt. In Cromvoirt zijn geen sportverenigingen. Onze vaders en moeders gingen naar Helvoirt. Dus de kinderen zitten nu vaak bij dezelfde club."

Opvolger

Jan wil met het voorzitterschap van HTV stoppen. ,,Ik ben bezig met een opvolger", zegt hij. ,,Het is niet makkelijk om tegenwoordig iemand voor een bestuurstaak te vinden. Er gaat veel tijd in zitten. Een soort sneeuwbal inderdaad. Als je even niet oplet, zit je zomaar weer in een nieuw bestuur. Maar als ik het niet leuk zou vinden, zou ik het ook niet doen."