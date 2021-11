Jan Verzantvoort (1938-2021) stond aan de wieg van de Geraniummarkt

IN MEMORIAMJan Verzantvoort, 30 oktober op 83-jarige leeftijd overleden, gaf begin jaren ‘80 van de vorige eeuw handen en voeten aan het idee van marktmeester Bert van Heumen om in Den Bosch een geraniummarkt op te zetten. ,,Van Heumen dacht dat zo'n markt, in navolging van steden als Enschede en Leeuwarden, ook in Den Bosch een succes zou kunnen worden", zei hij bij zijn afscheid van de organisatie van het jaarlijkse evenement op Hemelvaartsdag. Dat was in 2007.

Verzantvoort werkte bij het opzetten van de eerste editie van het evenement in 1982 samen met marktkoopman Frans Meulensteen en Ramon Blom, de toenmalige eigenaar van café De Paternoster. Beiden maakten het 25-jarig jubileum niet meer mee.

Gouden greep

Van Heumen had de potentie van de Geraniummarkt heel goed ingeschat, want het bleek een gouden greep. Na een kwart eeuw was de markt niet meer weg te denken en een drukbezochte klassieker op de jaarlijkse evenementenkalender in Den Bosch. Verzantvoort wist wel waar het aan lag: ,,De geraniummarkt scoort hoog door het gevarieerde aanbod van bloemen en aanverwante artikelen. Maar ook door zijn relatieve rust en gemoedelijkheid. Er klonk sfeervolle en ingetogen Egerländermuziek door de straten. ,,Je ziet aan de reacties dat de mensen dat waarderen.”

Niet alleen bij bezoekers was de Geraniummarkt populair, ook steeds meer marktkooplui zagen er brood in om op Hemelvaartsdag naar de Brabantse hoofdstad te komen. ,,We krijgen als organisatie steevast meer aanmeldingen dan de 65 beschikbare marktplaatsen. Eendagsvliegen en louche handelaren konen er beslist niet op”, zei Verzantvoort 14 jaar geleden tegen het Brabants Dagblad.

Het evenement trok jaarlijks tienduizende bezoekers naar Den Bosch en daar heeft de middenstand heel wat omzet aan te danken gehad. Verzantvoort heeft dus veel voor de stad betekend. In 2011 stopte de Stichting Bossche Geraniummarkt en nam de gemeente de organisatie over.

Kom d'r in

Jan Verzantvoort was in de stad overigens vooral bekend van cafetaria Kom d'r in op de Bossche Markt. Die zaak runde hij 40 jaar lang met zijn grote liefde Annie Spijkers. Samen vierden ze in 2019 hun diamanten bruiloft. ‘Een Bosschenaar is gestorven’, is te lezen in zijn overlijdensadvertentie.