Jan wist meteen: ‘Met haar ga ik trouwen’

Plakken maar! Historisch verzamelal­bum houdt de gemoederen flink bezig in Vught

25 mei VUGHT - De lancering van het verzamelalbum Historisch Vught, een lopend initiatief van twee plaatselijke filialen van supermarktketen Jumbo, is een schot in de roos. Er is iets gaande in het dorp, wat min of meer naar verzamelwoede neigt. Liefst 177 stickers moeten er in het album worden geplakt.