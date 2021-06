Jaren niets doen aan bibliotheek komt Den Bosch duur te staan: bijna 29 miljoen nodig voor Huis73 van de toekomst

Dat is niet de eens duurste oplossing (33,8 miljoen) , maar de goedkoopste variant van 15,7 miljoen ziet het college van B en W ook niet zitten. ,,Ja, we krijgen de rekening betaald’', kan ook wethouder Mike van der Geld bij de presentatie van het voorstel niet ontkennen. ,,Maar met de goedkoopste oplossing doen we alleen aan noodzakelijk onderhoud en restauratie en verduurzamen we het bibliotheekpand minimaal. Bij de duurste oplossing is het nog maar de vraag of Huis73 de exploitatie dan nog wel rond krijgt.’’