Jasmijnstraat in Hintham staat blank door waterlek: buurtbewoners maken het gezellig

Bosch VVD-raads­lid Rotman op het matje na schijn belangen­ver­stren­ge­ling

10 januari DEN BOSCH - Zeer onhandig en onvoldoende transparant. VVD-raadslid André Rotman heeft in een gesprek met burgemeester Jack Mikkers en in een brief aan de gemeenteraad het boetekleed aangetrokken. Rotman was een maand geleden de initiatiefnemer van het voorstel voor ruimere openingstijden op de Tramkade, Verkadefabriek en W2.