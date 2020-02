Jawel, er hangen weer eens Alaaf’en in Oeteldonk

Di 18 feb. Het is bijna een jaarlijks ritueeltje, al moesten we er dit jaar wel op wachten tot een paar dagen voor carnaval. Toch is het weer gelukt: diverse bushokjes in de stad hangen weer vol met de on-Oeteldonkse kreet Alaaf! En dan staat er ook nog een Bosschenaar op de foto.

Zo is er om de paar jaar wel een reclamebureau van ver weg dat er niet in slaagt lekker in te haken op het carnavalsgevoel van Oeteldonk. Dit jaar is het Jägermeister. Des te pijnlijker dat de Oeteldonksche Club juist dit jaar in een video wil benadrukken dat carnaval hier ‘op geheel eigen wijze wordt gevierd’ en er dus geen Alaaf geroepen wordt.

Maar ja, leg dat maar eens uit aan al die bedrijven die jaarlijks hun promotiespul over hun Zuid-Nederland uitstrooien als confetti, zonder oog voor Oeteldonk, Kruikenstad of Vasteloavond. Zo was daar een paar jaar geleden ook al La Place dat de mist in ging.

Dit jaar is het misschien nog wel tandje erger. Op de foto staat namelijk ook nog een Bosschenaar, Quinten Montroos, rondom carnaval beter bekend als Gullie. En die is dan weer bekend van de kneiterhit ‘Waar is Mustafa'.