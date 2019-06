Jazz in Duketown, muziek wint het van de korte regenbuien

DEN BOSCH - Jazz in Duketown is in Den Bosch is van start gegaan in Den Bosch. Vrijdag onder wat kille omstandigheden, zaterdag in een toch behoorlijk zonnige binnenstad, waar de muziek het won van de korte hevige regenbuien.

Zo'n drukke pinksterzaterdag is ook wel een dankbare dag voor voor het jazzfestival. De stad is al vol met winkelend publiek en dit jaar ook nog eens met bezoekers en deelnemers van het WK Boogschieten. Dat bovendien mét Jazz in Dukwtown gebruikt maakt van de accommodatie op de Parade. Overdag vliegen de pijlen je er om de oren, 's avonds de muzieknoten.

Spontane optredens

De sfeer zit er vaak al snel in op zo'n zaterdagmiddag in de binnenstad. Zeker als er op straathoekjes ineens spontane optredens ontstaan, zoals van de Koppersnellers op het Fonteinplein Een brassband met muzikanten uit Den Bosch en omgeving. In geen tijd weet de band met haar up tempo nummers de sfeer hier te verhogen. Passanten vaak met tassenvol inkopen blijven spontaan staan of zoeken een plekje op het terras. Personeel van horecazaken loopt swingend tussen de tafels door.

Nederlandse Jongeren Jazz Orkest

Volledig scherm Drummer Jens Meijer tijdens de 'thuiswedstrijd' met het jazz jeugd orkest op de Parade © Paul Roovers/BD Op de Markt is te zien dat er hard wordt gewerkt om jonge jazzmusici podiumervaring op te laten doen. Het enthousiaste Nederlandse Jongeren Jazz Orkest speelt er met zijn nieuwe muzikaal leider, Ruben Hein. Die laat zien dat hij wel meer kan dan meedoen aan Wie is de mol?. Een fris talentvol gezelschap, dat NJJO. De muzikale leider stelt uitgebreid de orkestleden voor en hé, daar is een bekende: de Bossche drummer Jens Meijer. Hij is onlangs afgestudeerd aan het conservatorium in Rotterdam en heeft inmiddels ook zijn eigen Jens Meijer Group.

Op de Kerkstraat valt even een hevige regenbui tussen de optredens van Bert Boeren Group en Prashant Samlal Quartet. Maar de eeuwenoude linde op het plein biedt voor de meeste wachtenden voldoende beschutting tegen regen en wind.

Intussen wordt op de Parade met man en macht gewerkt om de vlonders waarop de gehandicapte sporters hebben geacteerd te vervangen en plek te maken voor de bezoekers van de avondconcerten. Van onder anderen Eric Vloeimans Gatecrash en Benjamin Herman Quartet. De zon vindt dat wel een mooi affiche en besluit te blijven.

Volledig scherm Iedereen beleeft plezier aan het festival op zijn eigen manier. © Paul Roovers/BD

Volledig scherm Veel belangstelling voor het optreden van de jonge jazzmusici op de Markt. © Paul Roovers/BD