JBZ bedankt collega's Isala ziekenhuis met 4500 Bossche bollekes

Nieuwe kans voor restanten hout bij ‘Houtlet’ in Den Bosch ‘Het kan groener’

10:20 DEN BOSCH - Hij snuift de houtgeur in bouwhal acht op. ,,Doet me denken aan vroeger”, zegt Stijn van Kessel (58) uit Den Bosch. ,,We woonden in Geldrop dicht bij het bos. Ik heb een affiniteit met hout. Bouwde als jongetje al boomhutten in onze tuin.”