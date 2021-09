JBZ beveiligt parkeergarage vanwege suïcidepogingen

Felyx heeft ook een hekel aan foutgepar­keer­de scooters, gebruikers moeten foto maken na ritje

12 september DEN BOSCH - Het is een van de meest genoemde ergernissen als mensen het over deelscooters in Den Bosch hebben: foutgeparkeerde tweewielers. Felyx, dat er zo’n honderd heeft rondrijden in de stad, gaat er nu iets tegen doen. Tegelijkertijd heeft de deelscooteraanbieder Vught moeten verlaten.