JBZ Den Bosch gaat op slot voor bezoekers

‘Coro­nakucher’ boos over veroorde­ling: ‘Is dit recht­spraak in Nederland?’

18:54 DEN BOSCH -,,Ik ga in hoger beroep. Is dit rechtspraak in Nederland, of is dit fictie?’’ Dat zei de 28-jarige Walter K. nadat hij woensdagmiddag door de politierechter werd veroordeeld voor onder meer het mishandelen van een agent in Den Bosch. Ook veroorzaakte hij volgens de politierechter paniek door wachtende mensen bij de Bossche coffeeshop Meetpoint in het gezicht te hoesten en te zeggen dat hij corona had.