JBZ doet dringende oproep om op Koningsdag niet samen te klitten: ‘De IC ligt vrijwel continu vol’

Eerste communie anno 2021: Uitstellen of toch met mi­ni-groep­jes in de kerk?

23 april In Rosmalen wikken en wegen ze nog. In de Sint-Jan in Den Bosch zijn ze niet eens begonnen met de voorbereiding van de katholieke traditie en in Sint-Michielsgestel is de eerste communie uitgesteld naar 2022.