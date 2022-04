JBZ doet mee aan groot diabetesonderzoek: opereren of begeleiden?

Vierde klasse G RKKSV zit met hoofd bij vermiste man uit Rosmalen, maar wint wel van Wilhelmina: ‘Onze gedachten gaan uit naar alle betrokke­nen’

Het nieuws over de vermiste man uit Rosmalen had de ploeg van Ramon van Rixtel aardig in zijn greep. Voor en na de wedstrijd ging het over het nieuws, maar zijn ploeg kon het in de wesdtrijd toch aardig uit het hoofd zetten en won nipt van Wilhelmina.

3 april