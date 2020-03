JBZ en code rood is afspraak samenwerkende ziekenhuizen

DEN BOSCH - Het instellen van fase rood (of code rood) voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis vorige week is een gevolg van gezamenlijke afspraken die ziekenhuizen in de regio hebben gemaakt.

Zij werken en overleggen samen in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Daarbij worden verschillende criteria gehanteerd om aan te geven waar ziekenhuizen zich op moeten voorbereiden.



In fase rood is sprake van grote druk op de continuïteit van de regionale zorg. Die kan dan alleen worden behouden met een aantal collectieve, preventieve maatregelen. Daarbij komt bij voorbeeld dagelijks een speciaal team bijeen om de beddencapaciteit in kaart te brengen, scholingsprogramma's te annuleren en niet-acute zorg te schrappen. Ook wordt beslist over het draaien van extra diensten, inzet van zorgstudenten en het intrekken van verlof. Hiertoe is eind vorige week besloten voor de tien ziekenhuizen in Brabant.

Er is ook een zwarte fase. ,,Maar daar is nu geen sprake van", zegt woordvoerder Wim Pleunis namens het ROAZ. In de zwarte fase loopt de zorg vast en kunnen ziekenhuizen de acute zorgvraag niet meer aan. Dan is ook sprake van een (landelijke) crisis en gaat de regie over naar de Veiligheidsregio's (burgemeesters).

In de ROAZ bereiden ziekenhuizen zich ook voor op grotere inzet. Zo oefenden ze in Brabant in oktober 2019 nog op de uitbraak van een griepepidemie. Die oefening werd onder meer noodzakelijk geacht omdat de acute zorg in 2017 en 2018 behoorlijk onder druk was komen te staan vanwege het grote aantal grieppatiënten in het land.