JBZ’ers stellen kerstgeste Ronde Tafel op prijs: ‘Oh wat lief’

Het is een komen en gaan van medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis deze donderdagmiddag tussen drie en vier uur. Wisseling van de wacht: de vroege diensten gaan naar huis, collega's van de late dienst komen juist aan. En dat zijn er nogal wat in het huis waar in totaal rond 3000 mensen werken.

De paar honderd medewerkers die van en naar de parkeergarage aan de achterzijde van het ziekenhuis lopen, worden allemaal opgevangen door leden van de Ronde Tafel Vught. En krijgen allemaal een kerspakketje uitgereikt. Met de hartelijke dank voor het vele werk dat ze hebben verzet, en ook nu weer verzetten tijdens de tweede coronagolf. Er is een attentie voor iedereen. Of je nu wel of niet aan het bed staat, maakt voor de leden van Tafel 159 niet uit. Iedereen levert toch op zijn manier een bijdrage.

,,We gaan door tot de 2500 kerstzakjes op zijn", zegt Bert van den Heuvel van de Vughtse tafel. De leden van de tafel staan drie middagen op het achterterrein van het ziekenhuis. Bang dat medewerkers twee keer een attentie aannemen, is hij niet. ,,Neen joh, ze zijn zo netjes hier. Iedereen die al gehad heeft zegt dat netjes. En wat dan nog. Op is op.”

Volledig scherm Met een tekst bedankt de Ronde Tafel de JBZ-medewerkers © Paul Roovers

Het was Van den Heuvel zelf die op het idee kwam om toch nog iets te doen voor alle ziekenhuispersoneel. ,,Ik las een artikel bij jullie in de krant over waar het applaus is gebleven voor de zorgmedewerkers. Toen dacht ik: we gaan ze toch niet vergeten hè. We moeten nog een keer iets doen. Ze staan weer midden in de tweede golf.”

Dat was een week of drie geleden, en nu staan de Ronde Tafelaars de attenties al uit te delen: felrode kerstmutsen met daarin allerlei lekkers. ,,Vooral zoete, lekker dingen", gniffelt Van den Heuvel. ,,Want dan kunnen ze het thuis ook uitdelen aan de kinderen; die moeten hun ouders ook best vaak missen als het zo druk is.”

De Ronde Tafel beperkt zich zeker niet tot acties voor de zorg. Door de jaren heen richten de leden zich op een breed scala aan goede doelen, van Herlaarhof tot stichting Leergeld.

De medewerkers van het JBZ stellen de geste van de Ronde Tafel in ieder geval op prijs zo blijkt. ,,Oh wat leuk!. Oh wat aardig’, dank je wel! klinkt het steeds als ze de kerstmuts krijgen.

Volledig scherm 2500 stuks heeft Ronde Tafel 149 Vught uit te delen. © Paul Roovers