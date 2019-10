JBZ-Kinderarts Edgar van Mil hoogleraar Maastricht

Vughtse ‘Helden van de Zorg’ in het zonnetje gezet

9:41 VUGHT - Hoe de ‘heldendag’ voor zo’n vijftig medewerkers van Vughterstede uit Vught er zondag precies uit gaan zien, is nog een verrassing maar ze worden in ieder geval opgehaald door vijftig bijzondere sportauto’s. Waaronder een Aston Martin DB, de auto van James Bond in de film Gold Finger in 1964.