JBZ krijgt AH to Go en een nieuwe cateraar

DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgt in 2020 een supermarkt, een AH to Go. Het komt op de plek van het publieksrestaurant op de boulevard ter hoogte van de kapel.

Voor die tijd wordt de koffiecorner bij de roltrappen vernieuwd en uitgebreid tot nieuw publieksrestaurant.

Het Bossche ziekenhuis heeft ook een nieuwe cateraar. Met ingang van deze maand is dat Vermaat. Vanaf de start van het nieuwe ziekenhuis in 2011 was Sodexo de cateraar.

Het ziekenhuis heeft met Vermaat afspraken gemaakt over gebruik van gezondere en versere producten. Zo staan bij voorbeeld poké bowl (een kom met verse vis en groenten), bananenbrood en vers gemaakte soep op het menu. Ook komen er meer producten met minder zout, vet en suiker, maar zijn de Bossche Bol en kroket nog gewoon te bestellen. Het gezondere menu past in het streven van het ziekenhuis om het gezondheidswelzijn van de inwoners van Den Bosch en omstreken te verhogen.

Kapper verhuist

Het ziekenhuis heeft het winkeltje aan de boulevard gesloten. De producten zijn voortaan te koop bij de restaurants. In de ruimte van de winkel komt de kapper. De plek die de kapper vrijmaakt wordt bij het nieuwe publieksrestaurant getrokken. Het restaurant bij de kapel blijft open totdat de verbouwing klaar is. Het maakt daarna plaats voor een AH to Go.

Deze formule van Albert Heijn is al in veel meer ziekenhuizen in het land te vinden. Ze richt zich met name op mensen met weinig tijd die producten willen voor directe consumptie. In een ziekenhuis geldt dat zowel voor personeel als bezoekers.