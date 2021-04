JBZ maakte fouten, maar hoeft medewerkster geen half miljoen te betalen

Jeugd De Poort heeft het gehad met wethouder

2 april DEN BOSCH - Wethouder Ufuk Kâhya is voor de jongeren van jongerenentrum De Poort in Maaspoort de gebeten hond, nu hij de subsidie heeft stopgezet. In niet mis te verstane bewoordingen die gekalkt zijn op de ramen en muren van het centrum, ventileren zij hun onvrede over dit besluit.