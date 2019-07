JBZ neemt alweer afscheid van vervoerrobots

DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft alweer afscheid genomen van de vervoerrobots die in 2011 in het nieuwe ziekenhuis in gebruik zijn genomen. De dertien Automatische Geleide Voertuigen in leverden toch te veel problemen op.

Toenmalig voorzitter van de raad van bestuur Peter de Kubber van het Bossche ziekenhuis tekende al in 2009 een overeenkomst, maar de robots werden in 2011 pas geleverd.

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis bleken de AGV’s in de praktijk toch lastig in te zetten. Dat kwam onder meer omdat er een wisselwerking moest zijn met verschillende andere systemen. ,,Bijvoorbeeld met het besturingssysteem van de liften en het oproepsysteem van de verpleegkundigen. Ook moesten de karren veilig kunnen bewegen door het ziekenhuis. Leveranciers en medewerkers van het ziekenhuis hebben zich ingespannen om het tot een succes te maken maar dat is helaas nooit helemaal gelukt. Om die reden hebben we afscheid van de AGV’s genomen. Ze zijn verkocht.”

Volgens de woordvoerster waren in de nieuwbouw van het Jeroen Bosch Ziekenhuis verschillende innovaties bedacht. Zowel wat manier van werken betreft als wat technologie en logistiek. De AGV’s waren er daar één van.

Lasergeleiding en reflectoren

In 2011 was er landelijk aandacht voor de invoering van de vervoerrobots, omdat het JBZ het enige ziekenhuis in Nederland was dat met dit type robot ging werken. De onbemande AGV’s moesten vanuit de logistieke afdeling de verschillende verdiepingen in het ziekenhuis bevoorraden door gebruik te maken van verschillende goederenliften waar automatisch wordt in- en uitgereden. Het ging om de aan- en afvoer van onder andere schoon en vuil beddengoed en maaltijden. De karren werden aangestuurd met behulp van lasergeleiding en reflectoren op de muren.Samen met het uitsparen van betaalde medewerkers levert dat een interessante kostenbesparing op voor het ziekenhuis.

Investering