JBZ ruimt grote tent bij hoofdingang op

VIDEO Jeroen Bosch Ziekenhuis plaatst extra tent vanwege corona ‘Patiënten vooraf al scheiden’

21 maart DEN BOSCH - Bij de ingang van de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is vrijdagmiddag in drie uur tijd een tent geplaatst. De zogenaamde triagetent wordt ergens volgende week in gebruik genomen. Wanneer precies is niet bekend.