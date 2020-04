JBZ-slinger maakt indruk op personeel ziekenhuis

Het zijn allemaal steunbetuigingen voor het personeel, afkomstig van de inwoners van Den Bosch en directe omgeving. De slinger groeit in een opmerkelijk rap tempo.

,,Ai, deze actie bezorgt me een brok in de keel", reageert de passerende verpleegkundige Karin van Schijndel die al bijna vier decennia werkzaam is in het Bossche ziekenhuis. ,,De persoonlijke berichten getuigen van een stukje saamhorigheid, iets wat in deze moeilijke tijd van wezenlijk belang is. Dergelijke steunbetuigingen houden ons op de been. Aan de andere kant denk ik wel eens: momenteel werken veel mensen hard, niet alleen wij. Bovendien: dit is 'gewoon' ons werk."

Volledig scherm De JBZ-verpleegkundigen Elise Timmermans en Karin van Schijndel © Chris Korsten

Kei goed bezig

Haar collega Elise Timmermans is eveneens ontroerd. ,,Sommige berichten zijn in de vorm van een tekening, die vind ik extra leuk." Op het gezicht van Yvonne de Wit, weer een andere collega, verschijnt een goedkeurende blik. ,,Van dit soort waarderingen fleur je helemaal op. Het werk is op dit moment verre van gemakkelijk, alhoewel de druk een klein beetje van de ketel lijkt te zijn."

,,Kei goed bezig alle medewerkers JBZ", verkondigt een zekere Edward uit de wijk De Kruiskamp. ,,Not all heroes were capes", luidt de tekst van Tim en Laura uit De Maaspoort.

Alle burgers uitgenodigd

Mara Stevelmans is de initiatiefnemer van de actie. ,,Ik wilde dolgraag al die helden in de zorg een hart onder de riem steken. Toevallig ken ik chirurg Maarten van Wijk; we zijn beiden lid van de medezeggenschapsraad van het Sint-Janslyceum. Hij heeft me verder op weg geholpen dit idee te realiseren." Ze vervolgt: ,,We nodigen alle burgers uit om een persoonlijk berichtje, eventueel vergezeld door een tekening of foto, via mail naar ons door te mailen. Een andere mogelijkheid is de boodschap op A4-formaat in te leveren bij een van de veertig inzamelpunten in de stad, waaronder enkele supermarkten, de Mettrop en de HEMA. Met behulp van touwtjes en tyraps rijgen we de boel aan elkaar, nadat eerst elk A4-tje geplastificeerd is. Dit alles doen we met een aantal vrijwilligers, onder wie mijn zoons Hidde en Arne.”

Territorium uitbreiden