JBZ: stijging coronacijfers zorgelijk

Wéér uitstel N65; schop op zijn vroegst in september 2022 de grond in

14 oktober VUGHT - De ombouw van de rijksweg N65 is wéér uitgesteld. De werkzaamheden starten niet begin volgend jaar maar op zijn vroegst in september 2022. De zitting van de Raad van State is namelijk pas in april, heeft de bestuursrechter in een brief aan de gemeente Vught laten weten.