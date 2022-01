JBZ wijkt uit naar privékliniek voor honderden operaties

Shirley Welten exposeert in JBZ: ‘Mijn foto’s voelen aan als thuiskomen’

Meer dan ooit is het ziekenhuis een plek waar diepmenselijke verhalen samenkomen. De Bossche kunstenaar Shirley Welten exposeert haar indringende, analoge fotowerken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Haar ‘Perspective op de wereld’ is te zien tot en met 8 april.

27 januari