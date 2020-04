JBZ wil al weer wat meer poli-patiënten toelaten

De woordvoerster van het ziekenhuis benadrukte dat het JBZ met uitbreiding van polibezoeken nog in de voorbereidende fase zit. ,,Maar we willen volgende week stapsgewijs beginnen met de uitgestelde zorg.”

Aantal coronapatiënten stabiel

In de afgelopen weken konden buiten coronapatiënten alleen mensen worden geholpen met kanker en mensen die met spoed geholpen moesten worden. ,, Nu het aantal patiënten met corona in ons ziekenhuis al een paar dagen achter elkaar stabiel is, onderzoeken we hoe we stapsgewijs de zorg voor onze patiënten zonder corona kunnen uitbreiden. Het gaat vooral om patiënten waarvan het niet verantwoord is om de medische zorg langer dan een maand uit te stellen", zegt de woordvoerster.

Beschikbaarheid zorgverleners

Onduidelijk is om hoeveel patiënten het gaat. Vanaf maandag wordt hier gefaseerd mee gestart. Specialisten bepalen wie wordt opgeroepen. Het ziekenhuis neemt zelf contact op met de patiënten om wie het gaat. ,,Hoe snel we de zorg voor patiënten zonder corona kunnen uitbreiden, hangt af van de beschikbaarheid van zorgverleners en bedden en van het grillige verloop van het coronavirus.”

Bij de hoofdingang van het ziekenhuis is vrijdagmiddag een tent geplaatst. Die wordt maandag in gebruik genomen. Daar kunnen patiënten even wachten totdat ze het ziekenhuis binnen kunnen. Omdat medewerkers van het JBZ intussen in de hal alle bezoekers controleren, is niet uitgesloten dat er vanaf maandag wachtrijen ontstaan.

Buitenterrein omheind

Een deel van het buitenparkeerterrein voor het ziekenhuis is afgelopen dagen omheind met hekken en witte doeken. Een maatregel om de privacy te waarborgen. Sinds kort is dit deel van het voormalige transferium in gebruik als landingsplaats voor helikopters. Op 24 maart werd voor het eerst een traumahelikopter ingezet voor het vervoer van een coronapatient vanuit het JBZ naar een ziekenhuis in Groningen.”