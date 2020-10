JBZ zegt tientallen afspraken af én sluit vier ok's door toename coronapatiënten

Ook Bossche politici bezuinigen, duizenden euro's minder aan vergoedin­gen

5 oktober DEN BOSCH - De politieke partijen in Den Bosch hadden al afgesproken om een steentje bij te dragen in de bezuinigingen vanwege de coronapandemie en de miljoenen die de gemeente extra kwijt is. In totaal leveren de dertien partijen 37.500 euro aan vergoedingen in.