JBZ zette extra gipsverbandmeesters in vanwege vele breuken schaatsweekeinde

Eerste waaghalzen begeven zich op het ijs: ‘Ga niet het open water op, het ijs is nog volstrekt onbetrouw­baar’

11 februari VUGHT - De eerste waaghalzen zijn al op het ijs gesignaleerd. Op de IJzeren Man in Vught maar ook in het Zuiderpark in Den Bosch, de Groote Wielenplas in Rosmalen en bij kasteel Ammersoyen. Maar dat is hoogst onverstandig, waarschuwen de schaatsvereniging, reddingsbrigade en gemeente. En anders is het raadzaam hun tips op te volgen.