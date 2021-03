JBZ zoekt nieuw personeel tijdens ‘Koffietijd’

Het JBZ is er blij mee, geeft Saskia Byvanck namens het ziekenhuis aan: ,,We zijn altijd op zoek naar goed personeel. Specifiek zoeken we anesthesie-medewerekrs en operatie-assistenten of mensen die deze opleiding willen volgen. We leiden deze mensen namelijk ook zelf op. En natuurlijk zoeken we altijd verpleegkundigen. In deze groep hebben we nu geen tekort, maar er is altijd een natuurlijk verloop van personeel dat je weer wilt aanvullen. Met verpleegkundigen voor de IC, de spoedeisende hulp, dialyseafdeling en Cardiac Care Unit, willen we altijd in gesprek.”