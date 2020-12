JBZ, zorgcentra en huisartsen doen klemmend beroep: ‘ik maak me zorgen’

In de hausse aan nieuws en richtlijnen over corona trekken het Bossche ziekenhuis, organisaties in de verzorging, verpleging en thuiszorg en huisartsen in de regio Den Bosch nu toch nadrukkelijk aan de bel. Bestuurder Piet-Hein Buiting van het JBZ: ,,Het lijkt wel of het deze dagen het belangrijkste is of de Action open is. Natuurlijk begrijpen we dat de mensen het beu zijn. Maar de focus moet toch echt terug naar de ernst van de situatie voor de patiënten.”