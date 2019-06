JBZ: zwangere ‘thuis’ in het ziekenhuis

DEN BOSCH - Niet meer wachten in dat ziekenhuisbed tot de bevalling eindelijk begint, maar thuis op de bank in het ziekenhuis liggen. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis biedt zwangeren voortaan de mogelijkheid om in hun eigen vertrouwde omgeving hartfilmpjes van hun baby te maken.

Voorheen moesten zwangere vrouwen die extra zorg nodig hebben hiervoor opgenomen worden en dat kon soms wel weken duren. Het gaat vooral om zwangerschappen waar het kindje groeivertraging heeft of als de vliezen vroegtijdig zijn gebroken. Ook vrouwen die minder leven voelen, of ongerust zijn als ze bijvoorbeeld eerder een vervelende zwangerschap hebben gehad, komen voor thuismonitoring in aanmerking.

Voortaan krijgen ze koffertje mee met daarin een mobiel CTG-apparaat. Die moeten ze in de nieuwe situatie eenmaal per dag thuis aansluiten. Vervolgens worden de gegevens direct doorgestuurd naar het ziekenhuis, waar het filmpje dan beoordeeld wordt. Elke dag is er contact met de gynaecoloog om te bespreken hoe het gaat. De zwangeren komen ook elke week nog een keer naar de polikliniek, aldus gynaecoloog Jacques Dirken. En als ze ergens over twijfelen of ze hebben een niet-pluisgevoel, kunnen ze natuurlijk altijd bellen.

75 vrouwen per jaar

De voordelen? Voor vrouwen die al moeder zijn, is het bijvoorbeeld prettig dat ze niet steeds weer naar het ziekenhuis moeten of opgenomen hoeven te worden. En zo zijn er ook vrouwen die somber worden van zo'n ‘medische omgeving', zeker als het lang kan duren. ,Verpleegkundige Antoinette Vissers. ,,Nu kunnen deze vrouwen rustig thuis zijn en krijgen ze toch de zorg die ze nodig hebben.”

Het is dan weer niet de bedoeling dat vrouwen thuis hun gang gaan net als anders. Ze moeten op doktersvoorschrift wel veel rusten. Kind van school halen of even boodschappen doen? Prima. Maar naar de sportschool of de hele dag op pad of bezig zijn? Dat is dan weer nadrukkelijk níet de bedoeling.

Overigens is het nieuwe beleid geen verplichting. ,,Tot nu toe hebben we vier vrouwen gevraagd en alle vier maakten ze graag gebruik van deze optie", aldus een woordvoerster. Maar het hóeft niet. De verwachting is dat jaarlijks 75 vrouwen bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis gebruik zullen maken van thuismonitoring.

Ook bij andere specialismen