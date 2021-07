Je automatten worden om de hoek gemaakt en miljoenen Amerikanen zetten er hun schoenen op

Of je nu in een Ford, Citroën of Toyota rijdt. Of dat je dagelijks achter het stuur van een Mazda, Mercedes, Renault of Volvo stapt. De kans is groot dat onder je voeten een automat ligt die bij Berco Car Carpets in Schijndel is gemaakt. Het bedrijf levert automatten aan maar liefst 22 automerken, over de hele wereld. Van Europa tot Amerika en Azië.