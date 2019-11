'Je bent niet alleen’, zingen jonge mantelzorgers Boaz en Evelien

Desiree Tooren is voorzitter van Levina Janna in Berlicum. Ze is erg blij dat Boaz uit Boxtel en Evelien uit Den Bosch. zelf twee jonge mantelzorgers, het liedje uitbrengen. ,,Ze hebben de tekst samen geschreven. Het is een mooi nummer geworden.”

Overbelaste mantelzorgers leuke dag aanbieden

Zondag is het de Dag van de Mantelzorger. Vandaar dat dit weekeinde er een middag wordt gehouden in de Moerkoal in Middelrode die aandacht geeft aan het werk van mantelzorgers. ,,Als stichting Levina Janna proberen we overbelaste mantelzorgers even een adempauze te geven. De ene keer nemen we er een mee naar het circuit in Zandvoort, de andere keer zorgen we voor een etentje of een uitstapje naar dolfijnen. Net wat die persoon leuk vindt.”