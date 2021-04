Je mag er nog niet op, maar het wordt wel alvast opgebouwd: het terras bij The Dukes

DEN BOSCH - De Bossche Zomer gloort aan de horizon en dus zijn in Den Bosch de voorbereidingen begonnen. Zo ook bij rugbyclub The Dukes, waar ze net als vorig jaar een terras opbouwen.

Het Zomerterras Zuid aan de Limietlaan-Hekellaan, in samenwerking met Debbie de Noorlander (restaurant Nom Nom) en Chris Verwoerd (Bar 35), met ruim 200 zitplaatsen was vorig jaar één van de blikvangers van De Bossche Zomer. Dit jaar is het terras op dezelfde plek, alleen is het ietsje hoger gelegen dan vorig jaar.

'Klaar voor’

,,We zijn er helemaal klaar voor en enorm blij. Dat geldt ook voor onze leden. Die kwamen niet alleen op het terras als bezoeker, want ze konden daar ook iets verdienen door er te werken. Ze hebben of hadden vaak een bijbaantje in de horeca”, vertelde The Dukes-voorzitter Eric van der Zande eerder al over het vooruitzicht op een nieuwe editie van het terras.

Volledig scherm Zomerterras Zuid in 2020 © copyright Marc Bolsius

Het is trouwens nog maar de vraag per wanneer je daadwerkelijk kan zitten op Zomerterras Zuid. Op dit moment mag de horeca nog niet open en de eerstvolgende versoepelingen zullen niet eerder zijn dan aan het eind van deze maand. De initiatiefnemers hebben nog wel even de tijd: De Bossche Zomer gaat namelijk officieel 1 juli van start.